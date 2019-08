“O RIR surge da dissidência, da saída da esmagadora maioria dos militantes que outrora estiveram no PT comigo. A direção na Madeira saiu toda em bloco, não restando um único elemento desta lista no anterior partido que militava”, disse o cabeça de lista, numa entrevista à agência Lusa a propósito das eleições legislativas regionais, agendadas para 22 de setembro.

Roberto Paulo Ferreira Vieira tem 47 anos, foi candidato à presidência da Câmara Municipal do Funchal (CMF) em 2009 e deputado na Assembleia Legislativa da Madeira (2010-2015), eleito pelo MPT.

É professor do 1.º ciclo do ensino básico, estando ligado ao Centro de Reabilitação da Sagrada Família e foi eleito deputado municipal na Câmara do Funchal nas eleições autárquicas de 2017 pelo MPT, do qual agora se desfiliou.

“Saí por uma questão de honra”, adiantou, admitindo que com esta mudança de partido “a confusão vai ser real no eleitorado” e “poderá penalizar o RIR, quando um ou outro voto poderá fazer a diferença”.

“As pessoas vão querer votar Roberto Vieira e vão votar noutro partido porque o tempo que nos distancia das eleições é pequeno” para conseguir explicar os motivos desta decisão.