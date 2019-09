O documento hoje divulgado, que foi aprovado a 30 de julho com 17 abstenções, contém algumas alterações em relação ao texto distribuído no Conselho Nacional, com medidas novas na área da justiça, como a criação do Provedor do Utente Judiciário ou a reforma do sistema de avaliação dos magistrados.

No início de julho, os sociais-democratas começaram por apresentar o cenário macroeconómico que enquadra o programa, com base nas previsões do Conselho das Finanças Públicas, estimando uma redução de 3,7 mil milhões de euros da carga fiscal na próxima legislatura e um aumento de 3,6 mil milhões de euros de investimento público ao longo de quatro anos.

Prevendo uma ‘folga’ orçamental na ordem dos 15 mil milhões de euros em quatro anos, o PSD estima usar um quarto a reduzir impostos (dos quais metade para as empresas e metade para as famílias), um quarto a aumentar o investimento público, mais de 40% para a despesa corrente e o restante na redução do défice.

O quadro do PSD prevê ainda a descida da dívida pública e a eliminação do défice público estrutural, prevendo-se um ligeiro superavit do saldo estrutural até 2023.

Durante o mês de julho e também na segunda quinzena de agosto foram sendo apresentadas com detalhe medidas em áreas como a fiscalidade, saúde, natalidade, combate às alterações climáticas, reforma do sistema político e justiça.

Seguem-se algumas das medidas propostas pelo PSD nas principais áreas da governação:

Impostos

O PSD propõe-se reduzir as taxas do IRS nos escalões intermédios (até ao montante de 1.200 milhões de euros) e baixar em quatro pontos percentuais o IRC na próxima legislatura (de 21 para 17%).

Relativamente ao IVA, o PSD propõe a redução de 23% para 6% da taxa do IVA do gás e da eletricidade para uso doméstico, o que representa uma redução de 14% no preço a pagar pelo consumidor, e no IMI (Imposto Municipal sobre Imóveis) a diminuição da taxa mínima de 0,3% para 0,25% e a eliminação do adicional a este imposto, que ficou conhecido como “imposto Mortágua”.

Justiça

O PSD propõe uma recomposição dos conselhos superiores das magistraturas para garantir uma maioria de não magistrados, visando reforçar a “transparência, a democraticidade e a independência”, e diversificar as instituições que nomeiam os membros dos Conselhos Superiores, incluindo o Presidente da República.

Como novidade nesta versão final do programa, os sociais-democratas defendem a criação do Provedor do Utente Judiciário, que não poderá ser magistrado e deverá ser nomeado pelo Presidente da República, e que terá por missão encaminhar as queixas recebidas aos conselhos superiores, no caso dos magistrados, e ao Presidente da Comarca, no caso de funcionários.

O PSD introduziu ainda no seu programa eleitoral uma reforma do sistema de avaliação dos magistrados, de modo a conferir-lhe “mais rigor e maior transparência”.