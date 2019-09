Fontes do PE informaram que o caso de Elisa Ferreira “está fechado” e que a comissão de Assuntos Jurídicos (JURI) do parlamento irá agora enviar uma carta à comissão do Desenvolvimento Regional, responsável por ouvir a comissária designada, indicando que a audição pode acontecer.

As mesmas fontes esclareceram que tal significa que a comissária indigitada por Portugal recebeu “luz verde” da JURI e que será ouvida em 02 de outubro pela comissão de Desenvolvimento Regional da assembleia europeia, em Bruxelas, numa audição que terá início às 18:30 locais (menos uma hora em Lisboa), com a participação de eurodeputados das comissões de Orçamentos e de Assuntos Económicos e Monetários.

Responsável por avaliar “conflitos de interesses potenciais ou reais dos comissários indigitados” pela presidente eleita do executivo comunitário, Ursula von der Leyen, a comissão de Assuntos Jurídicos tinha levantado, na quinta-feira, questões sobre Elisa Ferreira, por a anterior vice-governadora do Banco de Portugal deter ações no grupo Sonae, pedindo-lhe esclarecimentos adicionais.