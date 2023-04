"Isto permite que os usuários que não tenham uma assinatura mensal, paguem um preço mais alto, quando quiserem ler um artigo ocasional", afirmou Musk em publicação no Twitter, acrescentando: "Isto vai ser uma grande vitória para os meios de comunicação social e para o público."

Musk afirmou que o plano entraria em vigor no próximo mês, mas ainda não forneceu um preço ou qual seria a percentagem do valor cobrado que o Twitter irá receber. O anúncio acontece num momento em que Musk luta para tornar o Twitter mais lucrativo.

O jornalista britânico, James Ball, escrecveu no Columbia Journalism Review, vários problemas com esta questão. Ball escreve que esta opção já foi discutida por "todas as editoras no planeta". Ball revela que os leitores "desistem quando têm de pagar", concluíndo que as empresas preferem assinantes "a tempo integral", do que venderem artigo por artigo.