“A Finerge chegou a acordo para a aquisição de seis parques solares à Luxbon Solar, S.A., situados na região da Grande Lisboa e com uma capacidade instalada de 17,8 MW, gerando uma faturação de €8m/ano”, indicou, em comunicado, a empresa.

Esta operação, cujo valor não foi divulgado, representa um aumento de 47% da capacidade instalada de energia solar da Finerge, que também detém seis centrais fotovoltaicas em Espanha.

De acordo com a empresa, a transação deverá estar concluída em outubro, após obtidas as aprovações administrativas.

“A aposta na energia solar permite-nos diversificar o nosso portefólio, no qual predomina ainda a componente da energia eólica. Temos um plano de crescimento ambicioso, mas não perdemos de vista a gestão do risco. Para que a expansão se faça de forma sustentada é importante diversificar, quer em termos geográficos, quer em termos tecnológicos”, afirmou, citado no mesmo documento, o presidente executivo da Finerge.

Pedro Norton avançou ainda que é expectável que a empresa continue a fazer investimentos para alcançar os objetivos propostos.

A Finerge dispõe agora de 46 parques eólicos e 10 parques solares em Portugal, bem como uma capacidade instalada de 47,6 MW.

Fundada em 1996, a empresa tem 659 aerogeradores instalados nas 53 centrais eólicas que explora e nas 16 centrais solares e fotovoltaicas na Península Ibérica.

No total, a empresa tem uma capacidade instalada de 1.339 MW, produzindo cerca de 3.200 gigawatts por hora (GWh) ao ano, e emprega, direta e indiretamente, sensivelmente, 200 trabalhadores.