Em comunicado de imprensa, o conselho de administração liderado por António Sequeira, nomeado no dia 02, disse que “decidiu atribuir um dia adicional de férias aos enfermeiros vinculados por contrato de trabalho, por cada 10 anos de serviço efetivo prestado”.

“A medida tem efeitos retroativos a 01 de janeiro de 2024, sendo que, para a contagem do prazo dos anos de serviço, serão consideradas todas as relações contratuais estabelecidas no âmbito do Serviço Nacional de Saúde (SNS), independentemente do tipo de vínculo”.

Segundo a administração da ULS Viseu Dão Lafões, “até ao momento, estes profissionais tinham direito a 22 dias úteis de férias, sem o benefício de um dia adicional, ao contrário do que já é aplicado a outras carreiras dentro do SNS”, conforme previsto na Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas.

Segundo disse à agência Lusa a administração da ULS Viseu Dão Lafões, esta nova medida abrange 602 profissionais.

“Com a nova deliberação, a administração pretende alinhar os direitos dos enfermeiros com os de outras categorias profissionais, reconhecendo a importância do seu papel e promovendo uma maior equidade entre os colaboradores da ULSVDL”.