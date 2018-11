Um abaixo-assinado subscrito por mais de 800 enfermeiros vai ser entregue na sexta-feira à administração do Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA), para exigir a correta contagem de pontos para efeitos de progressão na carreira, foi hoje anunciado.

No documento, que também vai ser entregue na Administração Regional de Saúde (ARS) do Algarve por uma delegação do Sindicato dos Enfermeiros Portugueses (SEP), aqueles profissionais de saúde “exigem justiça” para que não sejam prejudicados na progressão da carreira.

“Em causa está a incorreta contagem de pontos que a administração do CHUA e a ARS Algarve decidiram aplicar aos enfermeiros e que prejudicará muitos na progressão em uma ou duas posições remuneratórias”, disse à Lusa Nuno Manjua, do SEP.

O dirigente sindical acrescentou que na ARS do Algarve “não houve nem um único enfermeiro que tenha subido de escalão desde o início do ano, ao contrário que aconteceu no centro hospitalar” que gere os hospitais de Faro, Portimão e de Lagos.

O SEP vai ainda dar conhecimento do abaixo-assinado aos ministros da Saúde e das Finanças e aos grupos parlamentares, tendo já pedido uma reunião com os deputados eleitos pelo Algarve.