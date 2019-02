“São manifestações de protesto individual [greve de fome] que respeito e que me merecem preocupação, mas que não gostaria de comentar para além de confirmar que falei hoje com o presidente do Sindepor, manifestando a minha preocupação e dirigindo o apoio que dirigi aos outros dirigentes sindicais”, disse Marta Temido.

A governante falava aos jornalistas no final de uma reunião entre as várias entidades envolvidas no processo de construção da ala pediátrica do Centro Hospitalar de São João, no Porto, a funcionar em contentores há cerca de dez anos.

A titular da pasta da Saúde apelou para que se sentem a tratar de outros temas, que não a carreira de enfermagem, que também existem e que os enfermeiros reconhecem ser importantes.

O presidente do Sindepor, Carlos Ramalho, admitiu suspender a greve de fome nas próximas horas, depois de a ministra ter anunciado hoje que vai retomar as negociações com os sindicatos.

Carlos Ramalho, que entrou em greve de fome na quarta-feira e está desde esse dia nos jardins em frente ao Palácio de Belém, em Lisboa, disse que só terminaria o protesto quando o Governo retomasse as negociações com o Governo.