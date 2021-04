O “Programa de testagem CVP - Ensino Superior”, que abrange estudantes, investigadores, docentes e não docentes, do Ensino Superior público e privado, resulta de uma parceira com a Cruz Vermelha Portuguesa (CVP). Com início na semana passada, a 12 de abril, prolonga-se nesta e nas próximas semanas.

De acordo com Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, o programa de testagem massiva é dinâmico, pelo que "as instituições continuarão a receber kits de testagem semanalmente e à medida das necessidades".

Só na semana passada, a Cruz Vermelha disponibilizou mais de 240 mil testes às instituições. Ainda que, em alguns casos, sejam as próprias instituições a disporem dos seus recursos humanos e materiais para a realização dos testes rápidos.

"A estratégia de rastreio prevê ainda a possibilidade de as instituições científicas e de ensino superior, públicas e privadas, garantirem internamente as condições adequadas para a realização de testes, e a formação de recursos humanos das próprias instituições que possam proceder à realização massiva dos testes", lê-se no comunicado.

No site da Direção-Geral do Ensino Superior é possível ter informações mais detalhadas, como as datas ou os locais, de todas as unidades de ensino espalhadas pelo país. Para isso basta selecionar a sua instituição neste formulário em permanente atualização.

Universidade do Minho com recomenda testes a vacinados

A Universidade do Minho é uma das instituições que aderiu ao Programa de Testagem da Cruz Vermelha Portuguesa.

O testes serão realizados de 19 e 23 de abril e de 26 e 30 de abril, no horário compreendido entre as 9h00 e as 13h00 e as 14h00 e as 18h00. Os locais previstos para as recolhas das amostras são os Pavilhões Desportivos de Gualtar e Azurém, respetivamente os Edifícios 09 e 17.

Quem pretender realizar o teste deve inscrever-se previamente, através do preenchimento de um formulário acessível na zona restrita da Intranet, em “Área Pessoal” > “COVID-19” > “Rastreio COVID-19”, e no Portal Académico, em “O meu perfil” > “Rastreio COVID-19”.

A U.Minho recomenda a realização do "teste mesmo quem já tiver sido vacinado".

Instituto Politécnico de Lisboa testa mais de 15 mil pessoas

A testagem no Instituto Politécnico de Lisboa (IPL) será faseada e está planeada em três momentos: de 17 e 18 de abril, para quem retomava as atividades presenciais esta segunda-feira; de 24 e 25 de abril, para quem retoma atividades presenciais a 26 de abril; e de 2 de maio, para quem retoma atividades presenciais a 3 de maio ou outras situações.

Com oito instituições, entre elas a Escola Superior de Comunicação Social e a Escola Superior de Teatro e Cinema, o IPL prevê testar "aproximadamente 15.000 pessoas" nas várias datas.

"Cada estudante, docente e funcionário não docente, considerando a sua unidade orgânica, deve consultar o link para saber o dia e hora em que realiza o teste, devendo considerar a Escola/Unidade orgânica a que pertence, a data que regressa às atividades presenciais (19 de abril, 26 de abril, 3 de maio ou outra data) e a primeira letra do seu nome", informa o IPL no seu site.

Testagem prolongada por quatro semanas na UBI

Em nota de imprensa enviada à agência Lusa, a Universidade da Beira Interior (UBI) explica que os testes abrangem toda a comunidade académica e que são gratuitos e voluntários.

Segundo refere a instituição, haverá cinco pontos de testagem instalados em vários polos da UBI, nomeadamente na Faculdade de Ciências da Saúde (LaC), na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas (sala de testes 3), na Faculdade de Artes de Letras, na Faculdade de Ciências (antiga Fábrica do Moço), na Faculdade de Engenharia (galeria, junto ao hangar) e no pavilhão desportivo 1.

"Para realizar os testes rápidos de antigénio, os interessados devem preencher um formulário e fazer-se acompanhar do cartão de identificação", acrescenta.

Esta ação resulta da adesão da UBI ao "Programa de testagem CVP - Ensino Superior" e é organizada pela UBI, com o apoio do Centro Hospitalar Universitário Cova da Beira.

A atividade começa no primeiro dia da retoma atividades letivas presenciais e prolonga-se por quatro semanas.

Universidade do Porto com mais de 37 mil testes disponíveis

A Universidade do Porto terá dez centros de testagem distribuídos pelos quatro polos da instituição. Ao todo, são mais de "37 mil testes rápidos disponíveis" para o rastreio da comunidade académica, estudantes e trabalhadores da instituição, à Covid-19.

"A realização do teste é voluntária, mas apenas poderá ser efetuada no local que for designado e mediante inscrição prévia", informa a U.Porto, acrescentando que "todos os membros da comunidade académica receberão na caixa de correio institucional um e-mail com informações sobre o agendamento do teste de diagnóstico".

"Os resultados serão comunicados aos interessados por email ou SMS e às Autoridades de Saúde para registo e seguimento de eventuais casos positivos", acrescentam.