Em resumo:

António Costa abriu o debate com as várias metas do governo para combater a pandemia — nas frentes sanitária e económica. O grande anúncio foi o da vontade de ter 570 mil crianças e jovens vacinados até ao início do próximo ano letivo.

Substituindo Rui Rio, que está ausente por razões pessoais, Adão Silva, do PSD, criticou a falta de médicos de família e o facto de o Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) encaminhar mais dinheiro para o Estado que para os empresários. António Costa respondeu com ataques quer à forma como o PSD tem tratado o SNS desde a sua fundação, quer ao alegado desconhecimento de Adão Silva do PRR. O primeiro-ministro disse mesmo ao deputado para ir de férias — mas tirar um tempo para ler o Plano de Recuperação e Resiliência.

Na intervenção do PS, Ana Catarina Mendes seguiu também com os ataques ao PSD. Na resposta, António Costa não desperdiçou a oportunidade de seguir em frente nas críticas aos sociais-democratas. “Dói muito, mas é a realidade, senhora deputada. É a vida!”, disse o primeiro-ministro para a bancada do PSD.

Catarina Martins, do Bloco de Esquerda, começou a intervenção a resgatar o PSD, dizendo a Costa que, "por muito tentador que seja, não vale a pena bater na direita". A líder bloquista disse antes que não vale a pena debater com a direita que quis privatizar serviços sociais. Depois, Catarina Martins apontou o dedo às falhas do governo, da saúde ao emprego.

Pelo PCP, Jerónimo de Sousa pega em temas da atualidade: Groundforce, Galp e Altice, bem como as forças de segurança.

No CDS-PP, Cecília Meireles faz uma pergunta sobre Eduardo Cabrita e os festejos do Sporting (Costa diz que não sabia do despacho). A deputada pergunta se o despacho foi assinado à revelia de Costa. Pergunta também sobre a Casa do Douro e o PRR. Costa respondeu em poucos segundos, recusando todas as críticas.

O PAN fala de clima, numa "metralha de perguntas". Costa responde com o currículo do país nesta questão.

Pelos Verdes, Mariana Silva volta à falta de respostas quer na saúde, quer nos apoios sociais aos idosos, por exemplo. Pergunta sobre o reforço dos recursos humanos.

O Chega diz que o governo tem de pedir desculpa aos portugueses por não ter protegido o país e a economia. André Ventura ataca ainda o ministro da Administração Interna. Costa responde e lembra que Portugal é considerado o 4.º país mais seguro do mundo e aponta para a redução na área ardida nos últimos três anos.

O Iniciativa Liberal acusa o debate de estar a ser uma "sessão de propaganda".

O Estado da Nação, ponto por ponto:

Costa quer 570 mil crianças e jovens entre os 12 e 17 anos vacinados até 19 de setembro

O primeiro-ministro abriu o debate com a meta de vacinar com duas doses contra a covid-19, no período entre 14 de agosto e 19 de setembro, 570 mil crianças e jovens entre 12 e 17 anos.

“Estamos numa corrida contra o tempo, uma corrida entre a vacinação e a sucessão de novas variantes”, começou por afirmar o líder do executivo, defendendo que, até agora, o seu Governo, tem cumprido as metas fixada.

“Como previsto, em meados de agosto teremos 73% da população adulta com a vacinação completa e 82% com pelo menos a primeira dose administrada. É tempo de alargar a nossa ambição e garantir também a proteção das crianças e jovens”, declarou logo a seguir.

Segundo António Costa, impõe-se antecipar objetivos em relação a esta faixa etária, “de modo a que o novo ano letivo se possa reiniciar sem risco de novas interrupções do ensino presencial”.

“Aguardamos uma decisão final da Direção Geral de Saúde sobre a vacinação desta população. Mas tudo está preparado para nos fins de semana entre 14 de agosto e 19 de setembro serem administradas as duas doses de vacina às cerca de 570 mil crianças e jovens entre os 12 e os 17 anos”, declarou o primeiro-ministro.

Nesta parte da sua intervenção, o primeiro-ministro considerou que ficou “demonstrada a importância do investimento iniciado em 2016 nos recursos humanos, que permitiu reforçar o Serviço Nacional de Saúde (SNS) com mais 28.984 profissionais de saúde (+24%, entre os quais se incluem mais 5.820 médicos, mais 10.734 enfermeiros, mais 1.996 técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica), dos quais 4.366 desde final do ano passado”.

“Importa agora assegurar a sua vinculação através dos concursos já abertos e iniciar a concretização do regime de dedicação plena, conforme previsto no Programa do Governo e na Lei de Bases da Saúde”, frisou.

Neste contexto, referiu que 1,383 mil milhões de euros do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) vão ser dedicados para “reforçar os programas de saúde mental e oral, equipar os centros de saúde com meios complementares de diagnóstico, criar novas unidades móveis para a prestação de cuidados de saúde nas regiões de baixa densidade, abrir mais 5.500 camas de cuidados continuados e outras 400 para cuidados paliativos”.

900 milhões para o “sucesso escolar” e luta contra a precariedade

“A suspensão das atividades letivas presenciais afetou o processo de aprendizagem de muitos alunos e acentuou as desigualdades. É por isso essencial executar, ao longo dos próximos dois anos letivos, um ambicioso Plano de Recuperação das Aprendizagens”, considerou o líder do executivo.

De acordo com o primeiro-ministro, “este plano prevê, por um lado, uma maior autonomia pedagógica das escolas, na organização do calendário escolar, na adaptação do currículo e na gestão flexível das turmas”.

“Por outro lado, prevê-se um aumento do número de professores e técnicos especializados nas escolas, designadamente através do reforço de créditos horários e do alargamento dos programas de tutoria para apoiar os alunos com maiores dificuldades. No total, entre o reforço de recursos humanos, a sua formação contínua, a aposta em novos recursos digitais e o apetrechamento das escolas, iremos investir nos próximos dois anos cerca de 900 milhões de euros para promover o sucesso escolar e garantir que esta geração não fique prejudicada nem irremediavelmente marcada pela covid-19”, afirmou.

Depois, António Costa advogou que a pandemia evidenciou a necessidade “de melhor regular o teletrabalho e o trabalho em plataformas digitais, e, por outro, a enorme desproteção social que a precariedade acarreta”.

“Em especial, foi patente as formas chocantes de esconder verdadeiras e próprias relações de trabalho, através da informalidade, intermitência, rotatividade, atividades supostamente independentes ou mesmo empresariais. Este trabalho tem de ser reconhecido, valorizado e devidamente enquadrado, com a necessária proteção e dignidade. Sejamos claros: Por exemplo, as empresas de trabalho temporário são um instrumento de flexibilidade, mas não podem ser um instrumento de precarização”, acentuou.

António Costa declarou então que, esta manhã, a ministra do Trabalho, Ana Mendes Godinho, apresentou ao Conselho Permanente de Concertação Social a “Agenda para o Trabalho Digno” do Governo, “que visa, nomeadamente, pôr cobro a muitas situações de abuso e corrigir os mecanismos que permitem perpetuar situações de precariedade inaceitável”.

“O grande desafio que temos pela frente consiste em recuperar desta crise pandémica, resolvendo ao mesmo tempo os problemas estruturais que afetam a competitividade da nossa economia e enfrentando as vulnerabilidades da nossa sociedade. Temos de sair desta crise mais fortes, para irmos mais além e mais rápido na convergência com os países mais desenvolvidos da União Europeia. A trajetória para a convergência é clara: mais qualificações, mais inovação, mais bens e serviços de maior valor acrescentado, asseguram maior competitividade e mais e melhor emprego”, acrescentou.

No seu discurso, o primeiro-ministro defendeu que, apesar da pandemia, o Governo manteve as “prioridades do desafio demográfico e o combate às desigualdades”.

“A segunda agenda está centrada nos motores de crescimento económico: a digitalização, a inovação e as qualificações. Os mais de 15,5 mil milhões de euros de recursos representam um aumento de mais de 70% face aos disponíveis no período 2014-2020. A maior parcela do nosso investimento é, assim, na modernização da economia”, advogou.

“E vamos também qualificar, requalificar, e capacitar mais de 1.145.000 trabalhadores nas áreas digitais. São objetivos ambiciosos, que exigem ação imediata. Por isso mesmo, abrimos há precisamente um mês as candidaturas para o Impulso Adultos e o Impulso Jovens STEAM. E, no âmbito da iniciativa Emprego + Digital, temos já 42 mil trabalhadores em formação. A transição digital é um investimento transversal”, acrescentou.

Programas operacionais do Portugal 2030 apresentados até ao fim do ano

“Apresentaremos à Comissão Europeia, em setembro, a proposta de Acordo de Parceria e, até ao final do ano, todos os programas operacionais de modo a arrancarmos logo no próximo ano com a execução dos 23,2 mil milhões de euros do Portugal 2030” salientou o líder do executivo.

António Costa apontou que, de forma global, em termos de volume de financiamento europeu, Portugal terá um total de 40 mil milhões de euros “ao serviço da transformação da sua economia e da sua- sociedade”.

“Quanto ao Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), fomos os primeiros a apresentar e a ver aprovado o nosso Plano. Agora temos de ser os melhores a executar, com todo o rigor e a maior transparência”, disse.

Por essa razão, segundo o primeiro-ministro, ao longo das últimas semanas, o Governo tem procedido “ao lançamento de concursos e protocolos, no domínio da mobilidade sustentável, da habitação acessível, da reforma da floresta, da eficiência energética, do investimento empresarial, das qualificações e, ainda esta manhã, para reforçar, alargar e lançar novas respostas sociais, em parceria com as Misericórdias, IPSS, mutualidades e cooperativas”.

Esta manhã, no final de uma cerimónia no Palácio Marquês de Alegrete, António Costa já tinha anunciado que o Governo vai aprovar esta quinta-feira, em Conselho de Ministros, à aprovação do macro programa do Portugal 2030.

A este passo, seguir-se-á a negociação deste quadro financeiro plurianual com a Comissão Europeia e a definição de objetivos por parte de cada um dos programas do Portugal 2030.

Costa defende que o país está a reerguer-se e que é “tempo de olhar em frente”

“De forma transversal às prioridades emergentes da pandemia e a todos os desafios estratégicos, está um imperativo de boa governação. Que passa, antes de mais, pela melhoria da qualidade da democracia”, começou por apontar o líder do executivo.

Neste capítulo, apontou como exemplos reformas como a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção, da estrutura de comando das Forças Armadas, a separação das funções policial e administrativa na relação do Estado com os imigrantes, as mudanças na rede consular, ou o desenvolvimento do Portal da Transparência no âmbito dos fundos europeus.

“Há um ano, afirmei aqui que o estado da nação era o de uma nação em luta. Dessa luta nos estamos agora a reerguer. Com a dor do luto por aqueles que perdemos no caminho e com as cicatrizes dos sacrifícios que todos tivemos de fazer ao longo destes meses de exceção. Mas reerguemo-nos. Unidos, mais fortes e determinados a construir um país melhor, mais resiliente e mais preparado para vencer os desafios do futuro”, sustentou.

Para o primeiro-ministro, depois de ano e meio “particularmente exigente em que o combate à pandemia se sobrepôs a tudo o resto, é tempo de olhar em frente, e pôr mãos à obra, para responder às prioridades e superar os desafios”.

“Quero louvar o trabalho absolutamente notável que os profissionais de saúde têm vindo a realizar e agradecer-lhes o empenho e a dedicação com que diariamente combatem esta pandemia, salvando vidas, tratando doentes, investigando surtos ou acompanhando os isolamentos profiláticos. Todos testemunhámos o esforço extraordinário que professores, assistentes operacionais, alunos e famílias fizeram para que a educação continuasse quando as escolas tiveram de fechar” disse.

Na parte final do seu discurso, António Costa elogiou ainda os funcionários dos lares, das autarquias, da Segurança Social ou os elementos das forças de segurança, dizendo que “têm sido fundamentais no cuidado aos portugueses”.

“Uma saudação enfática às nossas Forças Armadas que demonstraram todas as suas capacidades e mais valia, no desempenho de todas as missões que lhes foram confiadas”, completou.

António Costa ainda dos empresários, aproveitando para evidenciar o atual período da economia portuguesa.

O primeiro-ministro destacou então “a contenção da taxa de desemprego em 7,1%, um valor de exportações de bens nos primeiros meses de 2021 superior ao do período homólogo de 2019 e um primeiro trimestre de 2021 que fixou um novo máximo de investimento empresarial, pelo menos desde 1999, quando se registou o início da série estatística”.

PSD acusa Governo de cansaço e Costa recomenda “férias” a Adão Silva

Adão Silva arrancou a intervenção do PSD no debate do estado da nação - em substituição do presidente Rui Rio, ausente devido à morte de um familiar - com um elogio aos portugueses durante a pandemia de covid-19, mas também aos profissionais de saúde e todos os que estiveram na linha da frente.

“Os portugueses têm sido valentes, corajosos, mas o Governo, apesar dos milhões que aqui anunciou apresenta-se como um Governo cansado e desgastado. Um Governo que, pressente-se pelas imensas trapalhadas, não tem mão para reerguer o país”, criticou.

Na saúde, Adão Silva incluiu o PSD entre os fundadores do Serviço Nacional de Saúde - “Somos fundadores do SNS, estamos com o SNS” -, numa declaração que mereceu de imediato apartes das bancadas da esquerda.

“Porventura será por cansaço que o ouvi dizer a maior trapalhada que me lembro de ter ouvido nos últimos tempos na Assembleia da República, esta ideia bizarra de que o partido que foi o maior inimigo do SNS dizer que é fundador do SNS”, criticou, na resposta, António Costa.

O primeiro-ministro referiu que o PSD “votou contra a criação do SNS” e voltou, mais recentemente, a ser contra a atual Lei de Bases da Saúde.

“Ainda bem que as férias estão a caminho porque merece descanso e precisa de descanso”, rematou Costa.

Na área da saúde, o líder parlamentar do PSD tinha apontado a “falta de investimento no passado recente e mais antigo” e a falta de mobilização de funcionários, questionando o primeiro-ministro quando vai atingir a meta de ter todos os portugueses com médico de família, quando hoje são mais de um milhão os que o não têm.

“Como é que vai reerguer o país e vai chegar à tal libertação?”, questionou.

Adão Silva criticou ainda o primeiro-ministro por, na sua intervenção inicial, ter elogiado as empresas e os empresários, mas, na visão do PSD, não lhes dar os recursos necessários.

“Fez bem em elogiar as empresas, mas há que bater a bota com a perdigota”, disse, considerando que na chamada ‘bazuca’ europeia houve uma “distribuição minoritária” de fundos para as empresas.

Também neste capítulo, o primeiro-ministro contestou a posição do PSD, apelando ao partido que “não engane as empresas” sobre as verbas do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

“Desde logo, 11 mil milhões de euros são dirigidos a encomendas às empresas”, afirmou Costa, somando a estes valores os apoios previstos para a descarbonização e dizendo que serão as empresas “as grandes beneficiárias” dos investimentos que o Estado vai fazer na diminuição dos custos de contexto e na formação de recursos humanos.

“Recomendo-lhe também, para além das férias, que arranje um intervalinho para ler o PRR e quando voltar em setembro já saberá do que esta a falar”, disse.

O primeiro-ministro reiterou os elogios à forma como as empresas conseguiram resistir à crise, com a contenção do desemprego, e um aumento das exportações no primeiro semestre comparativamente a 2019.

“É por isso que não temos regateado esforços para apoiar as empresas. O total dos apoios às empresas desde o início da crise foi de 5.428 milhões de euros em apoios diretos e 12.694 milhões de euros em linhas de crédito, partes delas não reembolsáveis”, salientou.

PS e primeiro-ministro recordam o tempo da 'troika' para atacar o PSD

"O estado da oposição, particularmente o PSD, é não só o estado de negação, de cansaço, como de alguma falta de memória", declarou a líder parlamentar do PS, Ana Catarina Mendes, durante o debate sobre o estado da nação, na Assembleia da República.

"Quando há crise, não há austeridade e não vem o diabo, eles não sabem o que é que hão de dizer", afirmou, em seguida, o primeiro-ministro, António Costa.

Ana Catarina Mendes, que falou depois da intervenção inicial do primeiro-ministro e da interpelação do líder da bancada social-democrata, Adão Silva, alegou mesmo que "os problemas do país não interessam ao PSD".

"Porque o PSD festejava com pompa e circunstância 14% de taxa de desemprego em Portugal – hoje temos 7% e nem uma palavra, nem uma palavra. Os senhores deputados em 2014 faziam laudas ao crescimento económico de 1% - nós temos uma previsão neste momento de 4% de crescimento económico, estamos a conseguir resistir, e nem uma palavra", apontou a socialista, recordando o período de governação PSD/CDS-PP em conjuntura de assistência financeira externa.

A líder parlamentar do PS defendeu a atuação do Governo face à atual crise económica e social resultante da pandemia de covid-19, repetindo várias vezes que "o Estado não falhou".

Ana Catarina Mendes destacando os apoios às empresas para a manutenção de postos de trabalho, a criação de uma nova prestação social e o Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) aprovado pela União Europeia.

Em contraponto, acusou o PSD de ter lutado junto das instâncias europeias para cortar pensões.

Em resposta à líder parlamentar do PS, o primeiro-ministro reforçou as críticas às "bancadas à direita" dos socialistas.

"Eles têm uma receita: perante crise, austeridade. Quando há uma crise e não há austeridade, eles dizem: vem aí o diabo. Quando há crise, não há austeridade e não vem o diabo, eles não sabem o que é que hão de dizer", sustentou António Costa.

Costa diz ao CDS-PP que desconhecia o despacho sobre os festejos do Sporting

Na sua primeira intervenção no debate sobre o estado da nação, a deputada do CDS-PP Cecília Meireles defendeu que "há um esclarecimento que o senhor primeiro-ministro tem de fazer".

"No dia 10 de maio deste ano, às 22:30, o seu Ministério da Administração Interna enviou um despacho a autorizar celebrações da liga de futebol e de um clube, com milhares e milhares de pessoas, ecrã gigante e cortejo até ao Marquês nas horas seguintes ou nos dias seguintes" e "esta autorização foi dada apesar de vários pareceres contra", afirmou.

Cecília Meireles questionou António Costa se o ministro Eduardo Cabrita "assinou este despacho" à revelia do primeiro-ministro e sem o seu conhecimento ou se assinou este despacho "com o seu conhecimento".

"O ministro assinou conforme entendeu que devia assinar ou assinou no cumprimento de instruções suas? Se assinou no cumprimento e instruções diretas do primeiro-ministro, é isso que explica que o ministro ainda hoje seja ministro perante a perplexidade do país", considerou.

Na curta resposta, o primeiro-ministro disse que "não conhecia" o despacho e não deu "nenhuma instrução para despacho".

Bloco avisa que as contratações para o SNS não chegam — e a culpa é da pandemia

No primeiro pedido de esclarecimento que fez hoje primeiro-ministro, António Costa, no debate do estado da nação, a líder bloquista, Catarina Martins, que se seguiu ao PSD, começou por atirar farpas à direita.

“Eu julgo que nós não devíamos perder muito tempo a debater com a direita. Depois da vida demonstrar que a direita não tem projeto para nenhuma crise, a direita ainda não se encontrou. Diz uma coisa e o seu contrário, está em degradação e, portanto, nós no estado da nação temos é que debater soluções e por isso, por tentador que seja bater na direita, vamos às soluções e ao programa para o país”, afirmou.

Em relação à intervenção inicial de António Costa, a coordenadora do BE referiu-se a três temas de que falou o primeiro-ministro e que Catarina Martins disse que a deixaram preocupada: saúde, direitos laborais e apoios sociais.

“Fará no PRR os investimentos que já estavam previstos no SNS antes da pandemia: saúde mental, saúde oral e da internalização de meios complementares de diagnóstico. Boa parte desse investimento que já estava previsto vai agora para o PRR, ou seja, em vez de termos mais investimento mudamos o investimento de um sítio para o outro e não se fortalece o SNS como ele precisava”, avisou.

Na resposta, o chefe do executivo, assegurou que “não se trata de transferir de um lado para o lado” investimentos, mas sim “acrescentar” e “reforçar”.

Em relação às contratações de profissionais do SNS, para Catarina Martins, “ainda bem” que Costa reiterou “o compromisso com mais contratações de SNS”, mas “o número que o Governo vem repetindo é exatamente o mesmo” identificado antes da pandemia de covid-19.

“O SNS vai precisar mais do que nós tínhamos pensado. É por isso que o que o Governo propõe agora não chega porque o Governo o que diz é que agora vai começar a executar o que estava pensado antes da pandemia quando o SNS está exaurido”, alertou.

Na resposta, António Costa explicou que por saber que os “números de profissionais são necessários, aquelas contratações que foram precárias podem tornar-se vinculadas mediante os concursos que neste momento já estão abertos e que permitem a integração de todos eles”.

“Estamos a cumprir o que está no Orçamento do Estado”, assegurou.

(Em atualização)

A ter também em conta: