“A eliminação e derrota das visões extremistas nas eleições francesas é, parece-me, uma vitória, porque tudo o que sofremos é causado pelo extremismo”, disse Erdogan aos jornalistas, a bordo do avião em que voltava de uma viagem à Arábia Saudita.

Marine Le Pen, que afirma querer “lutar contra a ideologia islâmica” e defende a “proibição do véu no espaço público”, perdeu contra o Presidente Emmanuel Macron, no último domingo, mas registou uma votação recorde para a extrema-direita de 41,5%.

“Espero que com o resultado desta eleição, as nossas relações [com a França] estejam numa posição muito melhor”, acrescentou o Presidente turco.

Nos últimos anos, Erdogan confrontou-se repetidamente com o seu homólogo francês, acusando-o de “liderar uma campanha de ódio” contra os muçulmanos, por defender a liberdade das caricaturas ou contestar a luta do Governo francês contra o islamismo radical.

Em 2020, Erdogan chegou mesmo a afirmar a sua esperança de ver a França “livrar-se” de Macron “o mais rápido possível”.