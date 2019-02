e acordo com o vereador da Educação da Câmara Municipal de Cascais, Frederico Pinho de Almeida, o município recebeu na quarta-feira a ordem para o encerramento de “cinco salas de aula, a sala de diretores e outra sala”.

Segundo o responsável, não houve necessidade de encaminhar os alunos para outras escolas, “continuando a decorrer as aulas noutras salas da escola”.

Questionado pela agência Lusa sobre a hipótese de o município avançar com as obras de requalificação da escola, para as quais já demonstrou ao Governo ter disponibilidade, Frederico Pinho de Almeida afirmou, em resposta escrita, que “continuam a aguardar resposta por parte do Ministério da Educação”.

“Estivemos ontem [quarta-feira] reunidos na DGEST [Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares] e tivemos a confirmação por parte deste organismo de que o piso e as coberturas das salas de aulas serão intervencionadas, não tendo ainda nenhuma data específica para o início dos trabalhos”, esclareceu o responsável.

De acordo com um comunicado do grupo SOS Amianto, da Quercus, a ACT detetou, em algumas salas da Escola Secundária de Cascais, “a presença de materiais contendo amianto como pavimentos, coberturas e juntas de dilatação que, pelo estado elevado de degradação, apresentaram valores acima dos limites de exposição definidos pela Organização Mundial de Saúde”, o que deu origem ao encerramento das salas de aula onde foram identificados esses materiais.