O Ministério da Educação enviou na terça-feira ao final da tarde um conjunto de orientações sobre a forma como devem decorrer as aulas para os alunos do 11.º e 12.º anos, que a 18 de março deverão regressar às escolas, depois de quase dois meses com ensino à distância devido à pandemia de covid-19.

Contactados pela Lusa, os diretores aplaudiram os documentos que “transpõem para o papel o que tinha sido pedido pelas escolas”, disse Manuel Pereira, presidente da Associação Nacional de Dirigentes Escolares (ANDE), saudando a decisão da tutela em dar autonomia às escolas para decidir.

No entanto, os diretores encontram alguns problemas, como poder ter novamente todos os alunos a todas as disciplinas de regresso à escola, alertou Filinto Lima, presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas (ANDAEP).

“Defendemos que os alunos devem ter aulas presenciais apenas às disciplinas a que vão fazer exame esse ano, mas o documento define que devem frequentar todas as aulas, ora isto significa que vamos ter todos os alunos nas escolas, à exceção das aulas de educação física”, alertou Filinto Lima.

O documento da Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares (DGEstE) enviado na terça-feira define que as escolas reabrem apenas para as aulas das disciplinas com oferta de exame nacional, mas os alunos devem frequentá-las independentemente de virem a realizar os respetivos exames.

“Facilitava muito o trabalho das escolas que só fossem às aulas a que vão fazer este ano exame. Seria um grande alívio no que toca a toda a logística”, defendeu Filinto Lima.