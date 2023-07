Fonte da transportadora disse à Lusa que na sexta-feira está prevista a realização de serviços mínimos, com 39 ligações, 18 no sentido sul e 21 no sentido norte, representando 25% da oferta.

A lista de comboios a realizar está disponível no ‘site’ da empresa (www.fertagus.pt).

A Fertagus e a CP alertaram na quarta-feira para perturbações na circulação devido à greve dos trabalhadores da IP, que tem serviços mínimos decretados pelo tribunal arbitral.

De acordo com o acórdão que determinou os serviços mínimos, publicado pelo Conselho Económico e Social (CES), estes foram fixados para os comboios da CP, nomeadamente de longo curso (Alfa Pendular e Intercidades), regional, urbanos de Lisboa, do Porto e de Coimbra.

Além disso, e tendo em conta que a IP gere as redes ferroviária e rodoviária, o tribunal arbitral determinou que “devem ser garantidas as condições de segurança e circulação rodoviária nos túneis do Marão, do Grilo e de Benfica”, bem como alguns serviços de comunicações, entre outras atividades.

Numa nota no seu ‘site’, a CP alertou que, “por motivo de greve, convocada por organizações sindicais representativas dos trabalhadores da IP (gestor da infraestrutura ferroviária), preveem-se fortes perturbações na circulação de comboios, a nível nacional na sexta-feira, com possível impacto nos dias anterior e seguinte” ao período da paralisação.

Os trabalhadores da IP marcaram uma greve de 24 horas para sexta-feira, em protesto pela “falta de resposta” às suas reivindicações, adiantou à Lusa Abílio Carvalho, do Sindicato Nacional dos Trabalhadores do Setor Ferroviário (SNTSF), no dia 23 de junho.

Segundo o sindicalista, será depois decidida a continuação das ações de luta, “se não houver resposta às reivindicações”.

O dirigente sindical indicou que “foram criadas expectativas” segundo as quais “a valorização dos trabalhadores seria mais à frente”, o que não se concretizou.

Os sindicatos apresentaram uma contraproposta salarial comum, exigindo um aumento intercalar mínimo de 37 euros, anunciaram em 12 de junho.