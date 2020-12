De acordo com fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Castelo Branco, às 10:00, a circulação estava proibida nos troços Piornos/Cruzamento da Torre, Cruzamento da Torre/Torre e Cruzamento da Torre/Lagoa Comprida/ Cruzamento do Sabugueiro, não havendo previsões quanto à reabertura.

Os distritos de Bragança, Viseu, Porto, Guarda, Vila Real, Viana do Castelo, Castelo Branco, Coimbra e Braga estão sob aviso amarelo por causa da previsão de queda de neve até às 09:00 de terça-feira.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê para hoje “queda de neve acima de 800/1.000 metros de altitude na região Norte e acima de 1.000/1,200 metros na região Centro.