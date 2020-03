"A nova geração" está a "melhorar os locais de trabalho" com "melhores padrões" do que aqueles com que a sua geração cresceu, revelou o apresentador, autor e comentador político. Matthews acrescentaria, durante o anúncio em direto, que os "elogios à aparência de mulheres" que alguns homens — grupo no qual se incluiu — fizeram, mas que "incorretamente pensavam que não faziam mal", "nunca foram corretos".

Esta decisão de abandonar o programa — que existe desde 1994 e já esteve em três estações de televisão diferentes — acontece depois de Laura Bennet, jornalista que colabora com a revista GQ, ter escrito um artigo, publicado no dia 28 de fevereiro, em que reportava que Matthews lhe tinha feito comentários inapropriados quando Bennet foi uma das convidadas do seu programa (HardBall).

"Em 2016, mesmo antes de ter estado no seu programa a falar sobre as acusações de assédio sexual contra Donald Trump, Matthews olhou para mim, sentada numa cadeira a ser maquilhada a seu lado, e disse: Como é que ainda não me apaixonei por ti? Quando sorri nervosamente e não disse nada, ele continuou para a maquilhadora: Se continuares a maquilhar-lhe, vou apaixonar-me por ela", revelou Laura Bassett. Noutra situação, a jornalista conta que o apresentador se meteu entre ela e um espelho, elogiando o vestido vermelho que esta vestia. "Vais sair esta noite?", terá perguntado Matthews, segundo o The Guardian.

Segundo o jornal britânico, os seus comentários em direto nas últimas semanas desencadearam uma série de chamadas a pedir para que fosse despedido. Uma situação que levou a que tal acontecesse foi quando comparou a vitória do candidato democrata Bernie Sanders no Nevada à invasão Nazi em França. Mas aquilo que levou à jornalista da GQ a contar a sua experiência, foi uma entrevista com a senadora Elizabeth Warren, em que Matthews perguntou repetidamente se esta acreditava que o bilionário Michael Bloomberg, antigo autarca de Nova Iorque, tinha mentido acerca de uma trabalhadora lhe ter dito para "matar aquilo" enquanto estava grávida.

Bassett sugeriu que esta entrevista faz parte de um padrão de comportamentos inapropriados de Matthews — o que fazia com que este não tivesse, na sua opinião, a conduta necessária para fazer o seu trabalho. Além isso, Bennet conta, no seu artigo, histórias dos bastidores do programa de Matthews, onde alegadamente este "pontuava" as suas convidadas numa escala numérica para nomear a "mais jeitosa da semana".