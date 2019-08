Os produtos vindos da China, a partir de 01 de setembro, que eram taxados a 10%, passarão a ter uma taxa aduaneira de 15%, ao passo que outros, que atualmente são taxados a 25%, passarão a ter um imposto de 30% a partir de 01 de outubro, incidindo sobre cerca de 550 milhões de dólares de vendas.

Estes anúncios do Presidente Trump, feitos no Twitter, surgiram no mesmo dia em que a China anunciou que aumentaria as tarifas para produtos norte-americanos no valor de 75 mil milhões de dólares (cerca de 68 mil milhões de euros) e em que a bolsa de Nova Iorque caiu cerca de 3%, a maior queda desta semana.

A China anunciou na sexta-feira, na véspera do início da reunião do G7, em Biarritz (França), que vai aplicar tarifas sobre produtos norte-americanos avaliados em 75 mil milhões de dólares, em retaliação ao anúncio de novas taxas pelo Presidente norte-americano, Donald Trump.