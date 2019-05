"O Bloco de Esquerda tem uma vitória se eleger dois deputados. É uma grande vitória se eleger dois [eurodeputados]", disse Francisco Louçã num comentário televisivo na SIC.

De acordo com as sondagens televisivas, o BE terá entre 8,5% e 12,1%, elegendo dois a três eurodeputados, uma subida face ao único mandato que atualmente detém, o da cabeça de lista Marisa Matias.

No entanto, o antigo fundador do BE considerou que ainda se está "longe de poder olhar para números com os quais o país medite".

Francisco Louçã, que foi coordenador do BE entre 2000 e 2012, referiu-se ainda à possível vitória do PS, que de acordo com as sondagens televisivas venceu as eleições europeias de hoje, com uma percentagem de votos entre os 30% e os 34%.

"Se o PS tiver um resultado na percentagem inferior é assustador. Se tiver na percentagem superior é uma grande vitória", disse o economista na SIC.