Por outro lado, Michel Tener valorizou o facto de o seu sucessor e atual Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, não ter “destruído” e, pelo contrário, ter dado “sequência” às reformas económicas do seu Governo, apesar de não concordar com o “estilo de confronto” que utiliza nas suas palavras.

Temer deu o exemplo do que acontece na região brasileira da Amazónia em que, segundo ele, Bolsonaro faz o mesmo que o Governo anterior: “mandar o exército para resolver os problemas”, disse.

“Mas depois tem palavras de confronto, o que cria clima de instabilidade”, afirmou Michel Temer, acrescentando que a “palavra é uma coisa perigosa” e “é preciso ter cuidado”.

Michel Temer alertou contra a radicalização do discurso político no Brasil e no mundo em geral que “atrapalha” e que contrasta com uma “polarização”, mais saudável, que “facilita” o “diálogo” que deve estar sempre presente.

“Vejo muitos a dizer ‘abaixo o capitalismo’ ou ‘abaixo o socialismo’ e não vejo muitos a dizer ‘vamos falar’”, lamentou o ex-chefe de Estado.

Michel Temer assegurou que “há uma visão interna” no Brasil “muito favorável” à luta contra as alterações climáticas e desvalorizou a posição assumida por Jair Bolsonaro nesta área.

“Ele às vezes diz uma coisa, mas depois recua. O recuar é bom no sentido democrático. Significa que ouve as pessoas”, afirmou.

Michel Temer foi Presidente do Brasil de agosto de 2016, quando tomou posse depois da destituição de Dilma Rousseff, até janeiro de 2019.