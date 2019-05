Dezenas de pessoas prestam homenagem a Jonas Savimbi no cemitério municipal do Luena, província do Moxico, Angola, em 24 de fevereiro de 2018. Morto em combate naquela província do leste de Angola a 22 de fevereiro de 2002, as cerimónias do aniversário da morte do histórico guerreiro angolano decorreram hoje em todo o país, mas foram mais sentidas no cemitério do Luena, onde, na versão oficial, foi enterrado, depois de ter sido abatido na mata pelas forças governamentais. Créditos: PAULO JULIÃO/LUSA

© 2018 LUSA - Agência de Notícias de Portugal, S.A.