A Fábrica do Jovem Empreendedor, hoje inaugurada pela Câmara de Castelo Branco, destina-se a crianças e jovens e tem como objetivo a promoção das suas competências empreendedoras.

"Este é um projeto pioneiro a nível nacional que fica à disposição das crianças e jovens até ao 12.º ano e dos agrupamentos de escolas que representa a permanente inovação que temos estado a fazer em Castelo Branco", afirmou o presidente do município, Luís Correia.

O autarca, que falava durante a inauguração da Fábrica do Jovem Empreendedor, instalada no edifício do Cybercentro, explicou que o projeto surge em parceria com o Centro de Empresas Inovadoras e está integrado na política do município no âmbito do desenvolvimento económico.

"Este é mais um passo no nosso caminho para acompanhar e valorizar o empreendedorismo. Destina-se às crianças de tenra idade até aos jovens [secundário] e pretende ajudá-los também a fazer uma evolução ao nível de atitudes, comportamentos e pensamentos para a vida, bem como ajudá-los a ultrapassar as dificuldades", explicou.

Luís Correia adiantou que a Fábrica do Jovem Empreendedor pretende, igualmente, ser um espaço gerador de iniciativas de promoção de competências empreendedoras e inovadoras.

"Castelo Branco está a fazer um percurso pensado e integrado que vai desde a educação à cultura e à economia. Usem e abusem deste espaço e que seja muito útil para os jovens", concluiu.