Em comunicado, a Diretoria do Norte da Polícia Judiciária (PJ) anunciou que em colaboração com a Unidade Nacional Contraterrorismo deteve na zona da Grande Lisboa, dois suspeitos, de 21 e 22 anos, fortemente indiciados pela "prática dos crimes de sequestro agravado, ofensa à integridade física grave, roubo, detenção de arma proibida e tráfico de estupefacientes".

Segundo o mesmo comunicado, os factos ocorreram no ano assado, em Monção, quando os agora detidos, "acompanhados de um terceiro homem, fizeram passar-se por polícias, arrombaram a porta de entrada de uma habitação onde se encontrava um casal de namorados e agrediram violentamente o elemento do sexo masculino, levando-o, depois, à força, para um apartamento na zona de Lisboa, onde esteve privado da sua liberdade até ao final da tarde do dia seguinte".

Para além da detenção, as buscas domiciliárias resultaram na apreensão de "uma espingarda caçadeira e uma pequena quantidade de produto estupefaciente (MDMA e Ecstasy)".

Os detidos, "sem qualquer atividade profissional, com antecedentes criminais e referências policiais por vários crimes, vão ser presentes à autoridade judiciária competente para interrogatório judicial e aplicação de medidas de coação", explicou a Polícia Judiciária.