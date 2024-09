Além do condutor da viatura, a PSP intercetou ainda o ocupante, acrescentou a fonte.

Segundo o Jornal de Notícias (JN) o caso deu-se por volta das 10h00 quando os guardas prisionais se aperceberam de uma viatura que seguia a alta velocidade, na A28, a deslocar-se em direção à carrinha celular, tentando abalroá-la.

Os dois suspeitos condutores da carrinha são familiares do detido.

Estes homens foram intercetados na Avenida do Comércio de Leixões, em Matosinhos, no distrito do Porto, especificou.