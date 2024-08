Estreante em Jogos Olímpicos, a atleta do Benfica correu em 54,93 segundos, com mais 28 centésimos do que o seu recorde nacional de 54,65, numas semifinais que apuravam as duas primeiras de cada uma das três séries e os dois melhores tempos restantes.

A final da prova está agendada para quinta-feira, às 21:25 locais (20:25 em Portugal continental).