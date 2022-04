Após o triunfo por 2-1 em Alvalade, na primeira mão, os ‘dragões’ voltaram a triunfar perante o rival, graças a um golo do espanhol Toni Martínez, aos 82 minutos, um minuto depois de ter substituído Evanilson, num encontro no qual os ‘leões’ viram Pedro Porro ser expulso com cartão vermelho direto, aos 89.

A formação portista, tinha chegado à final pela última vez em 2019/20, na altura com uma vitória sobre o Benfica (2-1), vai defrontar o estreante Tondela na decisão da prova ‘rainha’, depois de os beirões terem eliminado o Mafra, da II Liga, na outra meia-final.

A 82.ª final da Taça de Portugal, que está marcada para 22 de maio, às 17:15, voltará a ser disputada no Estádio Nacional, em Oeiras, depois de nos dois anos anteriores ter sido realizada em Coimbra.