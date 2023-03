“Sem nunca ter perdido a simplicidade, a resiliência, o amor à sua terra, Manuel Rui Azinhais Nabeiro mostrou que é possível a partir do interior de Portugal criar e gerir um grupo empresarial líder no setor agroalimentar e que se encontra em forte expansão nos mercados internacionais”, sustenta a FIPA numa nota de pesar pela morte do empresário.

Apresentando “as mais sentidas condolências” à família e ao grupo Nabeiro, a federação destaca ainda o comendador e fundador do grupo Nabeiro – Delta Cafés como um “grande impulsionador do movimento associativo empresarial em Portugal”.

O empresário Rui Nabeiro morreu no domingo aos 91 anos, vítima de doença, no Hospital da Luz, em Lisboa, disse à agência Lusa fonte do grupo.

“É com profundo pesar que a família Nabeiro informa que faleceu hoje, dia 19 de março, o Comendador Manuel Rui Azinhais Nabeiro, presidente e fundador do Grupo Nabeiro – Delta Cafés”, pode ler-se num comunicado enviado pelo grupo.

O comendador Rui Nabeiro “encontrava-se hospitalizado no Hospital da Luz, devido a problemas respiratórios”, acrescentou a mesma fonte.