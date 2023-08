As declarações foram feitas numa entrevista ao jornal espanhol El Mundo, onde Feijóo afirma que se os socialistas concordassem com essa solução, não iria pôr “limites” ao acordo, quando questionado sobre se admitiria ter ministros do PSOE no governo. “Não vou pôr limites aos acordos constitucionais. Vou tentar chegar a acordos constitucionais com partidos constitucionais”, disse.

Sublinhou também necessitar de alguns consensos, nomeadamente em áreas como o cumprimento da Constituição, em especial no que diz respeito a acordos com os partidos independentistas, a solução para algumas das tensões territoriais, a sustentabilidade do sistema de pensões e a viabilidade do Serviço Nacional de Saúde e do sistema de educação.

Adiantou, por fim, que “a grande solução” seria um pacto com os 258 deputados eleitos pelo PP (137) e pelo PSOE (121).

Falando também sobre a mais recente polémica com o presidente da Federação Espanhola de Futebol, Luis Rubiales, apontou que o presidente da Federação Espanhola de Futebol “tem de saber quando deve sair”.

“Diria a Rubiales que uma pessoa tem de saber quando tem de sair. Não só por causa da final do Campeonato do Mundo — aproveito para felicitar as jogadoras —, mas por outras coisas”, disse.