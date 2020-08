O espaço da Festa do Avante! vai ser alargado (mais 10 mil metros quadrados), o número de palcos e iniciativas reduzido e a programação de teatro e cinema será feita ao ar livre, entre outras novas regras.

No entanto, escreve a TVI24', o PCP não reduziu este ano a venda de bilhetes e não avança a lotação máxima do recinto, que tem capacidade para 100 mil pessoas.

"Procuraremos ir conhecendo essa situação, mas ainda não colocámos nenhuma limitação global à presença na festa", disse Alexandre Araújo, membro do comité central do PCP, esta terça-feira, durante a apresentação do programa da festa. Citado pelo 'Público', o comunista explicou ainda que venda de bilhetes, que arrancou ainda em dezembro, é “feita de forma descentralizada, através dos militantes” e que por isso “é mais difícil” saber ao certo quantos bilhetes foram até agora vendidos.

Alexandre Araújo garante, porém, que a Direção-Geral da Saúde conhece "a lotação habitual da Festa do Avante", que "se aproxima do 100 mil".

Segundo Alexandre Araújo, agora citado pela Agência Lusa, não está ainda colocada "nenhuma limitação do ponto de vista global à presença [de pessoas] na festa", já que se trata de "um espaço muito amplo, mais aberto, com menos construção do que em anos anteriores, exatamente para permitir maior distanciamento entre as pessoas", tendo a organização optado por introduzir "lugares marcados nos espetáculos" e para o comício de encerramento.

O dirigente do PCP confirmou que a venda de bebidas alcoólicas, por exemplo, vai respeitar "legislação e regras em vigor", pois "neste momento é proibida a sua venda depois das 20:00, à exceção de estabelecimentos de restauração" e será isso que se vai passar nas quintas da Atalaia e do Cabo da Marinha, Amora, Seixal, entre 4 e 6 de setembro.

A EP (Entrada Permanente, um bilhete para os três dias) da Festa do Avante! 2020, com o custo de 26 euros até 3 de setembro. Em qualquer dos dias de espetáculos, o bilhete aumenta para 38 euros, embora as crianças até 14 anos não paguem, desde que acompanhadas por adulto.