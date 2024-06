No final da sessão de Câmara de hoje, Pedro Santana Lopes disse aos jornalistas que, à data, estão contratados meia centena de nadadores-salvadores, embora sejam necessários mais 32.

“As praias do concelho com mais afluência de pessoas já têm nadadores-salvadores”, salientou o autarca, explicando que as outras praias têm avisos a alertar para a falta de vigilância.

O município da Figueira da Foz, no distrito de Coimbra, está a aguardar que terminem as aulas para contratar estudantes com formação em vigilância e salvamento.

Segundo Santana Lopes, está tudo bem encaminhado para que no início de julho todas as praias tenham nadadores-salvadores.

O concurso público lançado no início de abril para a contratação de 82 nadadores-salvadores ficou deserto, à semelhança do que aconteceu em 2023, apesar de o município ter aumentado o valor das remunerações em cerca de 20%.

O município da Figueira da Foz foi obrigado a recorrer a ajustes diretos para garantir a vigilância nas praias do concelho.

No concurso deste ano, a Câmara tinha estimado um investimento de 600 mil euros na contratação de 82 nadadores-salvadores para vigilância 0e assistência a banhistas na época balnear.