Personalidades públicas, a Unicef e as Nações Unidas, em solidariedade para com as vítimas de guerras e conflitos, criaram a iniciativa #JanelaBrancaPelaPaz que convida os portugueses a pendurar um pano branco na janela no Dia Internacional da Paz.

O `rapper´ e cantor de hip hop Mário Cotrim, mais conhecido pelo seu nome artístico ProfJam, é um dos participantes na iniciativa. JOSÉ SENA GOULÃO/LUSA