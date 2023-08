Jorge chegou a casa e a primeira coisa que disse foi: "Acreditam que fizemos o teste a ouvir os "Morangos com Açúcar", que estão a gravar a nova temporada da série lá no liceu? Já estávamos nervosos, mas assim foi ainda mais difícil concentrarmo-nos".

O liceu é a Escola Secundária Sebastião e Silva (ESSS), em Oeiras, o teste era o exame nacional de Biologia e Geologia do 11.º ano (mas também havia alunos do 12.º a fazer a prova de Desenho A), e Jorge é um nome falso - os estudantes em causa não quiseram ser identificados, alguns porque vão continuar a estudar ali no próximo ano letivo, outros porque não querem chatices.

No dia 25 de Julho, na sala onde Jorge fazia o teste, uma aluna chegou mesmo a reclamar e a dizer à professora que era difícil concentrar-se com aquele barulho. Uma das professoras tentou em vão chamar uma funcionária e, como não podia ausentar-se, a solução encontrada acabou por ser fecharem as janelas.

Vários alunos disseram que o ruído de "Morangos com Açúcar" os desconcentrou e serviu para "aumentar a pressão, num dia em que o nervosismo de quem está a querer melhorar a nota ou trocar a nota do exame pela nota interna da cadeira já é grande".

O presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas, Filinto Lima, disse ao SAPO24 que esta não é nem deve ser uma situação normal. "O ambiente em que se realizam os exames nacionais deve ser calmo e tranquilo, para proporcionar aos alunos todo o bem-estar de que necessitam para estar focados nas provas".

Além disso, Filinto Lima questiona o que poderá acontecer caso algum dos alunos, sentindo-se prejudicado, queira recorrer da nota do exame. E não tem dúvidas em considerar que "a escola é responsável por garantir que os exames são realizados nas condições adequadas e desejáveis".

A produtora de "Morangos com Açúcar", que confirmou as filmagens no dia 25 de Julho na Escola Secundária Sebastião e Silva, explicou que cabe ao liceu, sabendo das suas atividades, assegurar que não há qualquer inconveniente para o seu normal funcionamento, mesmo que isso possa representar algum transtorno para as gravações. E dá o exemplo da Jornada Mundial da Juventude, em que a programação das gravações foi alterada por haver a percepção de que as filmagens poderiam vir a causar alguma perturbação.

Questionada sobre o assunto, nem a direção da ESSS, nem a responsável pelos exames nacionais responderam às nossas perguntas. O Ministério da Educação limitou-se a dizer que "nos serviços da escola não entrou qualquer queixa, nem por parte de alunos, nem por parte de encarregados de educação, relativamente às condições em que se realizaram as provas e exames". E nem mesmo depois confrontado com os factos mencionados nesta notícia o gabinete do ministro da Educação, João Costa, assumiu qualquer responsabilidade.