Num jantar comício em São João de Ver, concelho de Santa Maria da Feira - que qualificou, logo no arranque do discurso, como o "maior jantar de sempre do Bloco no distrito de Aveiro" - Catarina Martins dirigiu-se aos indecisos, a "tanta gente que ainda não decidiu o seu voto" nas eleições de domingo, para as quais lembrou que "faltam cinco dias".

"A força do Bloco de Esquerda pode mudar tudo sobre o que será a próxima legislatura", apelou, afirmando, mais do que uma vez, que "nada está decidido".

A lista das mudanças que podem acontecer com um reforço do BE no parlamento veio logo a seguir: "para dar mais força a quem trabalha, a quem trabalhou toda uma vida, para salvar o Serviço Nacional da Saúde, por uma escola pública que responda a toda a gente, pelo acesso aos transportes, pelas condições concretas de vida desta gente".

"Andámos muito, mas este é ainda um país injusto e desigual", justificou.

O combate à maioria absoluta do PS não ficou de fora do discurso, uma intervenção com a qual quis deixar claro com esta legislatura só começou "a viragem, mas é preciso fazer tudo o que falta".