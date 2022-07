“Hoje, graças aos esforços conjuntos da milícia popular da república popular de Lugansk e das Forças Armadas da Federação Russa, ocuparam-se os últimos lugares estrategicamente importantes, o que nos permite dizer que a cidade de Lysychansk está completamente rodeada”, disse às agências russas Interfax e TASS.

Segundo noticiou esta manhã a agência oficial RIA Novosti, as tropas pró-rrusas ocuparam a localidade de Zolotarivka, a oeste de Lysychansk, mas faltava tomar o controlo de Bilohorivka, a seis quilómetros da primeira cidade, para fechar completamente o cerco.

O líder checheno, Ramzan Kadirov, cujos homens combatem na zona, sublinhou na sua conta de Telegram que Lisichansk está “completamente rodeada por forças aliadas”, ou seja, russas e pró-rusas.

“Pode supor-se que em breve começará um ataque de larga escala contra a cidade. O inimigo não tem para onde ir, já que todas as entradas e saídas da cidade estão bloqueadas. Romper o denso anel do cerco não funcionará, mesmo se o tentarem com todas as forças”, sustentou.

Pouco depois acrescentou, numa segunda mensagem, que as “unidades aliadas” já estavam no centro da cidade.

O assessor do ministro do Interior da autoproclamada república popular de Lugansk, Vitali Kiselev, assegurou à TASS que Lysychansk, último bastião de Kiev na região de Lugansk, cairá nos “próximos dois dias”, totalmente sob controlo dos pró-rusos, enquanto Marochko só falou de “um futuro próximo”.

O Ministério da Defensa da Rússia não confirmou as afirmações dos pró-rusos e Kiev nega-as diretamente.

O porta-voz da Guarda Nacional da Ucrânia, Ruslan Muzychuk, afirmou nas televisões ucranianas que há batalhas ferozes perto de Lysychansk, mas a cidade em si não está rodeada, encontrando-se ainda sob controlo das forças ucranianas, segundo reporta a agência Ukrinform.

“Nos últimos dias, como se depreende da informação do Estado Maior, a situação é mais difícil na direção de Lysychansk, Bajmut e na região de Kharkiv. Também na direção de Slavyansk o inimigo está a tentar um assalto com o objetivo de melhorar a sua posição tática”, disse Ruslan Muzychuk à televisão ucraniana.

A mesma fonte acrescentou que as tropas russas continuam a tentar alcançar fronteiras administrativas das regiões de Donetsk e Lugansk, de acordo com a agência Ukrinform.