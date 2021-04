Em paralelo, e numa primeira reação no local do atentado, o primeiro-ministro francês, Jean Castex, considerou que “a República acaba de perder uma das suas heroínas do quotidiano, num gesto bárbaro e de uma infinita cobardia”.

O procurador antiterrorista abriu “um inquérito de evidência de um assassínio sobre pessoa depositária de autoridade pública em relação com uma organização terrorista e associação de malfeitores terrorista”.

A polícia identificou o agressor como um tunisino de 36 anos, que é desconhecido das autoridades francesas e que estava em território francês de forma ilegal.

A mulher foi atacada na esquadra de polícia de Rambouillet, cerca de 45 quilómetros a sudoeste de Paris, não sendo conhecido ainda o motivo do agressor.

O primeiro-ministro francês, Jean Castex, e o ministro do Interior, Gérald Darmanin, tinham anunciado a sua deslocação ao local dos acontecimentos para conhecer em primeira mão as circunstâncias do ataque e mostrar o seu apoio aos agentes.

Esta ataque coincide com as medidas do Governo do Presidente Emmanuel Macron sobre o reforço da segurança das polícias, que consideram estar submetidos a crescentes perigos devido ao aumento da criminalidade.

Macron poderá confrontar-se com a líder de extrema-direita Marine Le Pen nas eleições presidenciais de 2022, onde tentará garantir um segundo mandato.

(Notícia atualizada às 16:51)