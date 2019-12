A mobilização será um sinal de alerta para o Governo, mas todos os sindicatos pediram aos trabalhadores que representam que façam uma “greve decisiva” e uma grande manifestação na terça-feira.

A reforma do sistema de pensões em França tem causado muita contestação, com uma greve de transportes a cumprir hoje o seu 12.º dia consecutivo e sem solução à vista, com Governo e sindicatos a acusaram-se mutuamente por uma possível paralisia do país durante as festas.

Os transportes públicos em Paris e noutras grandes cidades francesas, nomeadamente os comboios, registam grandes perturbações ou estão mesmo interrompidos, na véspera de uma nova manifestação nacional contra a reforma do sistema de pensões apresentada pelo Presidente Emmanuel Macron.

Hoje de manhã, pouco antes das 08:00, registavam-se engarrafamentos de vários quilómetros em todas as entradas de Paris e o ambiente era crispado, com carros, bicicletas, motocicletas e trotinetas a disputar estradas e passeios com os peões em pleno dia de chuva abundante.