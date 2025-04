A Fundação Gestão dos Direitos do Artista (GDA) realizará de 14 a 17 de abril rastreios gratuitos da voz, na Unidade de Voz do Hospital Egas Moniz, em Lisboa, no âmbito do Dia Mundial da Voz.

Os rastreios destinam-se ao público em geral e aos profissionais da voz e realizar-se-ão das 9h30 às 13h00 e das 15h00 às 17h00, nos dias 14 e 15 de abril, e das 9h30 às 13h00, nos dias 16 e 17 de abril. Segundo um comunicado da Fundação GDA, os profissionais da voz precisam de inscrever-se previamente através do formulário disponível na página de internet da fundação e o restante público deve efetuar o registo presencialmente no hospital. A iniciativa resulta de um parceria entre a fundação e a investigadora e professora universitária Clara Capucho, no âmbito do Dia Mundial da Voz, que se assinala a 16 de abril. Partindo do mote “Dá Poder à tua Voz”, pretende-se sensibilizar a população quanto à importância da saúde vocal e a necessidade de proteger a identidade vocal. A médica otorrinolaringologista Clara Capucho, citada em comunicado, disse que “a voz não é apenas um meio de comunicação, é uma impressão digital única, reflexo da nossa identidade e expressão”. Em declarações à Lusa, a médica explicou que o projeto passa por uma aposta na prevenção da voz das pessoas, para que patologias sejam diagnosticadas numa fase inicial e sejam mínimas as sequelas. A também investigadora na Universidade Nova de Lisboa salvaguardou que é fundamental beber água, para além de evitar hábitos nocivos e momentos que não sejam confortáveis para a voz, uma vez que podem provocar lesões na garganta no aparelho vocal. Como mais uma forma de comemoração, a Fundação GDA anunciou também em comunicado o lançamento do livro “VOZ”, a 16 de abril, e uma exposição de ilustrações de Francisco d’Oliveira Martins a decorrer até esse dia, na Ordem dos Médicos.