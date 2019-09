O “GeraZão” foi pensado para garantir a segurança e a privacidade dos jovens na Internet e está desde hoje disponível.

O programa pertence ao Facebook em parceria com a Organização Não Governamental (ONG) Cibervoluntarios Foundation e conta com o apoio da Direção-Geral da Educação, o Seguranet, a Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) e o Centro Internet Segura.

Entre os conteúdos interativos destaca-se o “Desafio Z”, um itinerário 'online' que constrói uma rede saudável e segura, e o “Escape Room Z” – um jogo que permite uma aventura digital educativa.

Existem outros materiais como uma biblioteca de literacia digital do Facebook e recursos de formação do Instagram com padrões e guias sobre temas como o assédio, a identidade digital ou a marca pessoal.