A Sharish Gin, marca de Gin alentejano, o PACT – Parque do Alentejo de Ciência e Tecnologia, em parceira com a Incopil (empresa que fornece os recipientes), iniciam, a partir de hoje, a produção de 500 litros de gel desinfetante que será doado a hospitais, organizações e entidades públicas.

“Estamos a fazer a redestilação do gin para subir o teor alcoólico, permitindo que este sirva para desinfetar as mãos”, começa por explicar António Cuco, administrador e proprietário da destilaria com sede em Reguengos Monsaraz ao SAPO24.

“O álcool dá para produzir 500 litros de álcool-gel que será distribuído por 3 mil embalagens", concluiu. O projeto conta com o apoio de professores da Universidade de Évora e do PACT.

António Cuco recorda que “já tinha sido doado a parte final do álcool” ao Hospital de Évora e que a destilaria serve de “fundo de garantia” da unidade hospitalar.

Assim, “em caso de necessidade de falta de álcool, garantimos as necessidades do hospital, sejam elas quais forem. Não ficam sem álcool e tem um produto capacitado para desinfetar as mãos”, explicou.

Agora, “consciente da gravidade da situação que o país atravessa, o PACT coloca a sua rede de contactos e a sua capacidade tecnológica ao serviço da comunidade para ajudar a preencher as falhas de fornecimento de gel desinfetante na região, em particular nas unidades de saúde e outras entidades oficiais envolvidas na contenção da pandemia Covid-19” refere, em comunicado, Soumodip Sarkar, líder do projeto, Presidente do PACT e Vice-Reitor da Universidade de Évora.