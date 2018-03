A Guarda Nacional Republicana (GNR) deteve entre as 20:00 de sábado e 08:00 de hoje 34 pessoas, 16 das quais por condução com excesso de álcool, e registou 116 acidentes rodoviários, de acordo com um comunicado hoje divulgado.

Num comunicado sobre a atividade operacional na última noite e madrugada, a GNR destaca ainda nove detenções por condução sem habilitação legal, uma por tráfico de estupefacientes, um por furto e um por posse de arma proibida. Foram ainda apreendidas 25 doses de cocaína, 14 de haxixe e um aerossol de defesa com gás pimenta. Em 116 acidentes rodoviários registados a GNR contabilizou um ferido grave e 35 feridos leves. Nas fiscalizações de trânsito a GNR detetou 810 infrações, entre as quais mais de 200 se deveram a excesso de velocidade.