A GNR realizou 36 detenções entre as 20:00 de sábado e as 08:00 de hoje, destacando-se 21 por condução sob o efeito do álcool, três por condução sem carta e uma por violência doméstica.

Em comunicado hoje divulgado sobre a atividade operacional das últimas 12 horas em território nacional, a GNR indica ter detido três pessoas por tráfico de droga e apreendido 3.700 euros em numerário. A GNR detetou também 417 infrações de trânsito, destacando-se 237 por excesso de velocidade, 39 por condução com taxa de álcool no sangue superior ao permitido por lei, 33 por falta de inspeção obrigatória e 11 por falta de seguro. Os militares desta força de segurança detetaram ainda 22 infrações por anomalias nos sistemas de iluminação dos veículos, 25 por falta ou incorreta utilização do cinto de segurança e/ou sistema de retenção para crianças, 18 infrações por uso indevido de telemóvel durante a condução e 21 relacionadas com tacógrafos. Quanto à sinistralidade, a GNR registou 29 acidentes, dos quais resultaram 10 feridos leves.