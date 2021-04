Em comunicado, a GNR adianta que nos últimos sete dias, no âmbito da operação “ECR Veículos Pesados” foram fiscalizadas 3.777 veículos pesados e registadas 1.938 contraordenações.

Das contraordenações registadas, 698 deveram-se a excesso de peso, 561 estiveram relacionadas com tacógrafos, 275 por irregularidades no acondicionamento e transporte de carga e 53 no âmbito do acordo ADR (mercadorias perigosas).

Registou-se ainda um crime no âmbito rodoviário e relacionado com veículos pesados.

Durante a operação, a GNR intensificou a fiscalização aos veículos pesados, com especial incidência nas matérias de manipulação e de Sistema de Redução Catalítica Seletiva (SCR).