“Estamos à espera que seja necessário ter de dar algum apoio às instituições e, sobretudo, aos estudantes ao longo destes meses e até ao final do ano letivo”, reconheceu.

As aulas presenciais estão suspensas desde 16 de março e dois dias depois o Governo declarou o estado de emergência, que já foi prolongado por duas vezes, devendo terminar esta semana.

Os alunos do ensino superior serão os primeiros a retomar as aulas presenciais, a partir da próxima semana, segundo orientações do Ministério do Ensino Superior.

Nas duas últimas semanas, as instituições têm estado a preparar o regresso de alunos, professores e funcionários de forma a tentar reduzir ao máximo o contágio em ambiente escolar.

Nesse processo de regresso às aulas, Sobrinho Teixeira lembrou que tem sido desenvolvido um trabalho colaborativo entre as instituições de ensino superior (IES).

No caso dos institutos politécnicos, por exemplo, as instituições decidiram juntar-se para fazer as encomendas do material necessário a esta fase de pandemia, lembrou Sobrinho Teixeira.

“Nos politécnicos vai haver uma confluência do que serão todas as encomendas necessárias para este efeito para uma melhor capacidade de adquirir a melhores preços os equipamentos de proteção”, explicou.