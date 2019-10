“O atual Governo nega-se a reconhecer os direitos constitucionais dos povos indígenas e as suas terras estão a ser, cada vez mais, ocupadas, devastadas, por grileiros [pessoas que ocupam terras privadas ou públicas forjando documentos], madeireiros, mineradores e os grandes projetos do próprio Governo”, disse à agência Lusa o arcebispo Roque Paloschi.

O prelado encontra-se no Vaticano para participar no Sínodo dos Bispos sobre a Amazónia, que começou no domingo com uma missa presidida pelo Papa Francisco.

Roque Paloschi declarou que na Rondónia, um dos estados brasileiros da Amazónia, estão assinalados 52 povos indígenas já contactados, mas há, “provavelmente, três grupos em isolamento voluntário”.

Questionado sobre o que pode fazer a Igreja Católica pelos povos indígenas, o prelado respondeu: “A expressão do Papa é isso, por mais que a gente fizer, fazemos ainda pouco”.

“Mas, mais do que fazer, a Igreja precisa de ser respeitosa com as culturas, os costumes e as tradições dos povos indígenas”, declarou o arcebispo de Porto Velho.