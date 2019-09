"O Governo aprovou o despacho que estipula os serviços mínimos a prestar durante a greve convocada pelo Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) com início às 00h01, do dia 7 de setembro, e termo às 23h59, do dia 22 de setembro de 2019", pode ler-se no comunicado.

O ministério lembra, na nota, que "o exercício do direito à greve será feito no quadro do trabalho prestado aos fins de semana e feriados e às horas de trabalho acima das 8 horas nos dias úteis".

"Tendo em conta apenas a concordância teórica das partes quanto à quantificação dos serviços mínimos em alguns pontos, não restou ao Governo outra solução legal que não a definição dos serviços mínimos e dos meios necessários para os assegurar", continua o comunicado.

Os trabalhadores que aderirem à greve ao trabalho extraordinário e aos fins de semana, convocada pelo Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP), devem, estipulou o Governo, assegurar aos sábados, domingos e feriados as horas de trabalho necessárias para o "transporte e abastecimento de combustíveis e matérias perigosas destinados ao funcionamento dos hospitais, serviços de emergência médica, centros de saúde, unidades autónomas de gaseificação (UAG), clínicas de hemodiálise e outras estruturas de prestação de cuidados de saúde, nomeadamente, associadas a atividades de medicina transfusional, de transplantação, vigilância epidemiológica, cuidados continuados e cuidados domiciliários, incluindo o transporte de gases medicinais ao domicílio, nas mesmas condições em que o devem assegurar em período homólogo".