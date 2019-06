“O Governo está obviamente disponível para avaliar a comparticipação, mas tenho dificuldades em encarar uma solução que não foi aquela que a AR [Assembleia da República] decidiu”, disse Francisco Ramos, referindo-se à inclusão das três vacinas no PNV.

O governante falava na Comissão Parlamentar de Saúde, onde hoje a ministra da Saúde está a ser ouvida.

“A comparticipação é uma tentativa para resolver e o Governo está disponível para estudar e encarar, mas precisa da ajuda da AR, para ter uma alternativa com o mínimo de credibilidade e seriedade”, afirmou.

A este respeito, questionada pelos deputados, a ministra da Saúde garantiu que a norma do Orçamento do Estado que define a inclusão destas três vacinas do PNV “é para ser cumprida no horizonte temporal definido”.

“O que está em causa é como se vai concretizar. A norma é para ser cumprida”, afirmou a Governante.