O presidente do governo açoriano destacou que um dos aspetos referidos pelo PR diz respeito à “necessidade de fazer constar nos atos do Governo da República” as “regras” do processo de codecisão entre a região e o Estado quanto aos “instrumentos de ordenamento para além das 200 milhas”.

O outro aspeto, segundo o presidente do Governo, é a exclusão das matérias de soberania e integridade do Estado na competência exclusiva das regiões em licenciar atividades, como a pesca ou a extração de inertes.

Questionado sobre a posição do grupo de deputados do PS que pretendiam o veto do diploma, Vasco Cordeiro referiu que “mais interessante do que essa posição” é a “posição dos partidos políticos que se abstiveram na votação inicial”.

O Presidente da República devolveu hoje à Assembleia da República a nova Lei do Mar para que o parlamento clarifique pontos específicos do diploma, assinalando que estão ressalvadas a soberania do Estado e as normas constitucionais.

A nova Lei do Mar foi aprovada em 23 de julho, com os votos a favor de PS, PAN e Iniciativa Liberal e as abstenções do PSD, BE, PCP, CDS, “Os Verdes” e Chega.

Outros 12 deputados socialistas, incluindo a ex-ministra do Mar, Ana Paula Vitorino, assinaram uma declaração de voto, apelando para o veto presidencial da proposta que partiu da Assembleia Legislativa Regional dos Açores.