O grupo Pestana Pousadas vai investir três milhões de euros na reabilitação de quatro edifícios históricos de Vila Real de Santo António, que vão ser convertidos numa pousada, foi divulgado esta quarta-feira.

A intervenção, hoje apresentada publicamente, já está em curso, prevendo-se que a obra termine no final de 2019, refere o município em comunicado, acrescentando que a abertura da nova pousada vai gerar 30 postos de trabalho.

A pousada ficará sediada em quatro imóveis de interesse histórico - propriedade do município e da empresa municipal Sociedade de Gestão Urbana - e irá contar com 57 quartos, dispondo ainda de restaurante, sala de eventos, piscina e terraço.

"O conceito hoteleiro do projeto está alicerçado na história de Vila Real de Santo António, criando um novo segmento turístico baseado no património e na cultura local", lê-se no comunicado.

A cerimónia de apresentação do projeto contou com a presença de Luís Castanheira Lopes, presidente das Pousadas de Portugal, e Conceição Cabrita, presidente da Câmara de Vila Real de Santo António.

Citado no comunicado, aquele responsável adiantou que a pousada "irá funcionar durante todo o ano", à semelhança de Tavira, Estoi e Sagres.

Já a presidente do município, classificou este como "um momento particularmente importante para a projeção do concelho enquanto destino turístico, dado tratar-se de um projeto diferenciador e de qualidade".

Segundo a autarca, no espaço de um ano vão abrir em Vila Real de Santo António dois hotéis de cinco estrelas e ser recuperados totalmente imóveis históricos "que estavam em risco de colapso".

O Centro Histórico de Vila Real de Santo António possui um Plano de Pormenor de Salvaguarda do Núcleo Pombalino, o que levou à constituição da primeira Área de Reabilitação Urbana (ARU) do país.