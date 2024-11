Em comunicado, a Champalimaud afirma que a doação “será fundamental para impulsionar avanços significativos na contra esta doença”.

A verba destina-se a apoiar o desenvolvimento de um programa dedicado a “melhorar a qualidade de vida e a sobrevivência” dos doentes, com recurso a tecnologias de ponta.

“A integração de novas tecnologias com a prática clínica é essencial para desenvolver tratamentos mais eficazes e personalizados, beneficiando diretamente os pacientes”, sublinha a fundação.

Através da doação, serão apoiados projetos de investigação no âmbito da qualidade de vida e exercício físico, cirurgia digital, inteligência artificial aplicada à cirurgia do cancro da mama, e registo e desenvolvimento de parcerias com outras entidades.