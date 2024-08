Divulgado na rede X (ex-Twitter), RFK Jr adiantou que este vídeo foi publicado para antecipar-se a uma peça pouco favorável que está para sair na revista "New Yorker", escreve o The Guardian.

No vídeo, Kennedy fala com a atriz Roseanne Barr e conta a história de uma viagem ao Hudson Valley, em Nova Iorque, numa expedição de falcoaria. No decurso da viagem, o advogado e ativista encontrou uma cria de urso fêmea que tinha sido atropelada e morta por outro condutor.

Admitindo que ele e os seus amigos pensaram que organizar uma partida em Nova Iorque seria engraçado, Kennedy diz que recolheu a carcaça e colocou-a na sua carrinha, planeando esfolá-la e comê-la mais tarde. No entanto, ficou sem tempo para levar o urso para casa antes de ter de apanhar um voo, ficando-se pela largada do cadáver no parque urbano mais conhecido do mundo.

Kennedy afirma que ele e o grupo com quem estava gizaram então um plano para pegar numa bicicleta velha que ele tinha na carrinha e colocar a carcaça do urso em Central Park para fazer parecer que o urso tinha sido atropelado por uma bicicleta, aproveitando uma recente onda de acidentes de bicicleta em Nova Iorque.

O que é certo é que, em 2014, a fêmea de urso negro foi encontrada junto de alguns arbustos por um cão, num mistério que tomou conta da cidade. A polícia constatou que o urso tinha traumas no corpo, mas não era claro como tinha morrido, o que levou a uma investigação que nunca foi resolvida.

"No dia seguinte, estava em todas as estações de televisão", afirma Kennedy a Barr. "Meu Deus, o que é que eu fiz?, terá pensado. "Estava preocupado porque as minhas impressões digitais estavam por todo o lado naquela bicicleta... Felizmente, a história desvaneceu passado algum tempo", terminou.

Como escreve o The Guardian, esta é a mais recente novidade da sua bizarra campanha quixotesca presidencial, que dividiu a sua famosa família e deixou republicanos e democratas preocupados com o seu potencial impacto na disputa presidencial.

Outros acontecimentos notáveis incluem o facto de Kennedy ter reconhecido ter um parasita que se alojou no seu cérebro e morreu. O candidato negou também ter comido um cão depois de um amigo ter partilhado com a revista "Vanity Fair" uma fotografia que mostrava Kennedy a preparar-se dramaticamente para dar uma dentada num animal carbonizado; Kennedy disse que era uma cabra.