O método de atribuição do prémio do jornal italiano Tuttosport foi alterado, tendo sido introduzidos vários critérios, que colocam, neste momento, o defesa central no quarto lugar, atrás do alemão Jamal Musiala (Bayern Munique), do inglês Jude Bellingham (Real Madrid) e do espanhol Gavi (Barcelona), vencedor da edição anterior.

António Silva também integrou a lista final de 20 finalistas no ano passado e volta a estar bem posicionado, enquanto o médio João Neves é 62.º colocado e o costa-marfinense Ousmane Diomande, defesa do Sporting, é 94.º, lugares que podem sofrer alterações.